Из-за поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1 пострадал машинист. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:59
В отношении поджигателя тепловоза на станции Ораниенбаум-1 в Ломоносове возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Злоумышленник задержан, пишет 78.ru. 

Напомним, преступление было совершено накануне. Установлено, что 22-летний уроженец Калининграда бросил в открытую дверь локомотива канистру с горючим веществом. Возгорание локализовали до прибытия экстренных служб. Во время пожара пострадал 50-летний машинист, он госпитализирован в больницу. 

По предварительным данным, молодой человек действовал по указке мошенников. Его обманули, заставив оформить на себя кредиты, но после поджога пообещали вернуть всю сумму. Расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга получила 2 года колонии за сожжение паспорта. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

