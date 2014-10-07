Из-за поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1 пострадал машинист. Возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, молодой человек действовал по указке мошенников.

В отношении поджигателя тепловоза на станции Ораниенбаум-1 в Ломоносове возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Злоумышленник задержан, пишет 78.ru.

Напомним, преступление было совершено накануне. Установлено, что 22-летний уроженец Калининграда бросил в открытую дверь локомотива канистру с горючим веществом. Возгорание локализовали до прибытия экстренных служб. Во время пожара пострадал 50-летний машинист, он госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, молодой человек действовал по указке мошенников. Его обманули, заставив оформить на себя кредиты, но после поджога пообещали вернуть всю сумму. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: жительница Петербурга получила 2 года колонии за сожжение паспорта.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)