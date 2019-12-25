Жительница Петербурга получила два года колонии за сожжение паспорта

В Санкт-Петербурге суд признал виновной Александру Мароти, сжегшую паспорт Российской Федерации на камеру во время прямой трансляции. Девушка получила наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
По материалам дела, Мароти, являясь администратором интернет-группы, вела прямую трансляцию, во время которой демонстративно подожгла свой паспорт. Свои действия она сопровождала нецензурными высказываниями.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал её виновной и постановил назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: Piter.TV
