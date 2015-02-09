  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ж/д станции в Ломоносове попытались поджечь тепловоз
Сегодня, 8:58
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На ж/д станции в Ломоносове попытались поджечь тепловоз

0 0

Инцидент, случившийся 27 октября, не повлиял на движение поездов.

На железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Петербурга произошла попытка поджога тепловоза. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу ОЖД. 

Инцидент, случившийся 27 октября в Ломоносове, не повлиял на движение поездов. Локомотив стоял на путях. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что девушка пыталась поджечь здание МВД по указке мошенников во Фрунзенском районе. Злоумышленница, прибыв на Загребский бульвар, кинула на территорию учреждения две бутылки с зажигательной смесью. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, попытка поджога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии