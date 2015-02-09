На ж/д станции в Ломоносове попытались поджечь тепловоз

Инцидент, случившийся 27 октября, не повлиял на движение поездов.

На железнодорожной станции Ораниенбаум-1 в Петродворцовом районе Петербурга произошла попытка поджога тепловоза. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу ОЖД.

Инцидент, случившийся 27 октября в Ломоносове, не повлиял на движение поездов. Локомотив стоял на путях. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка пыталась поджечь здание МВД по указке мошенников во Фрунзенском районе. Злоумышленница, прибыв на Загребский бульвар, кинула на территорию учреждения две бутылки с зажигательной смесью.

Фото: Piter.TV