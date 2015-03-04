Девушка пыталась поджечь здание МВД по указке мошенников во Фрунзенском районе

Злоумышленница, прибыв на Загребский бульвар, кинула на территорию учреждения две бутылки с зажигательной смесью.

Следователи Фрунзенского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) после попытки поджога здания полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Была задержана местная жительница, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером 22 октября злоумышленница, прибыв на Загребский бульвар, кинула на территорию учреждения две бутылки с зажигательной смесью. Ее действия пресекли сотрудники.

Фото: Telegram / 112

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. В ходе допроса задержанная пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым ранее передала денежные средства.

СМИ пишут, что 29-летняя девушка ведет блог и позиционирует себя как психолог-криминолог.

Видео: пресс-служба ГСК СК РФ по Петербургу