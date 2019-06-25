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Полицейские задержали мужчину, который жестоко избил прохожего на Большевиков
Сегодня, 12:55
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Полицейские задержали мужчину, который жестоко избил прохожего на Большевиков

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Напавший доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Невского района задержали мужчину, подозреваемого в избиении незнакомца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 29 июля поступил звонок из больницы с информацией о том, что к ним поступил в тяжелом состоянии 42-летний местный житель с травмой головы. По словам пострадавшего, на него напал прохожий на проспекте Большевиков. 

Личность злоумышленника была установлена: им оказался 30-летний мужчина. Его задержали 29 июля. Напавший доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку будут судить за убийство знакомого ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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