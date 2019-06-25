Полицейские задержали мужчину, который жестоко избил прохожего на Большевиков

Напавший доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Невского района задержали мужчину, подозреваемого в избиении незнакомца. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 29 июля поступил звонок из больницы с информацией о том, что к ним поступил в тяжелом состоянии 42-летний местный житель с травмой головы. По словам пострадавшего, на него напал прохожий на проспекте Большевиков.

Личность злоумышленника была установлена: им оказался 30-летний мужчина. Его задержали 29 июля. Напавший доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку будут судить за убийство знакомого ножом.

Фото: Piter.TV