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Петербурженку будут судить за убийство знакомого ножом
Сегодня, 14:41
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Петербурженку будут судить за убийство знакомого ножом

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Мужчина скончался от полученных ранений на месте.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в надзорном ведомстве 29 июля. 

В апреле обвиняемая в квартире дома по Дачному проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила знакомого ножом в шею не менее четырех раз в ходе конфликта. Мужчина скончался от полученных ранений на месте. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском сквере мужчина избил до смерти знакомого. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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