Петербурженку будут судить за убийство знакомого ножом

Мужчина скончался от полученных ранений на месте.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в надзорном ведомстве 29 июля.

В апреле обвиняемая в квартире дома по Дачному проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила знакомого ножом в шею не менее четырех раз в ходе конфликта. Мужчина скончался от полученных ранений на месте.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском сквере мужчина избил до смерти знакомого.

Фото: Piter.TV