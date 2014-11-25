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Бастрыкин потребовал обосновать арест полицейского, застрелившего задержанного

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В отношении следователей из Новосибирска начата проверка.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить, на каком основании возбудили уголовное дело на полицейского, который застрелил 19-летнего нарушителя во время задержания. Дело против сотрудника ДПС передали в центральный аппарат СК, а в отношении следователей его оформивших начата проверка. 

Подробности громкого инцидента, о котором идет речь, можно прочитать тут.

Помимо этого против других участников конфликта возбудили уголовное дело об оскорблении и нападении на представителя власти. Молодым людям, сопротивлявшимся задержанию грозит до трех лет колонии и штраф в размере 20 тыс. рублей. 

Видео: Следственный Комитет

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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