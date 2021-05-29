В Новосибирской области сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителю

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сотрудник Дорожно-патрульной службы в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 28 марта на трассе в районе поселка Мошково. По данным ведомства, сотрудники ДПС совершили попытку остановки автомобиля с тонировкой, но водитель транспортного средства проигнорировал это требование. После погони полицейским удалось остановить машину около придорожного пункта общественного питания.

Водитель начал оказывать сопротивление, когда сотрудники ДПС пригласили его в свой автомобиль для составления протокола. Тогда один из полицейских достал свое табельное оружие и пригрозил нарушителю. При непроизвольном нажатии на курок сопротивляющийся задержанию мужчина получил огнестрельное ранение головы, после чего был доставлен в местное медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следственный комитет РФ проводит все необходимые проверки для дальнейшего расследования.

Ранее уроженец Северного Кавказа напал на петербуржцев в центре города.

Видео: Telegram / LifeShot