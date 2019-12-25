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Уроженец Северного Кавказа напал на петербуржцев в центре города
Сегодня, 9:56
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Уроженец Северного Кавказа напал на петербуржцев в центре города

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Конфликт произошел в Центральном районе Петербурга. Мужчины поссорились и начали драку.

В ночь на 28 мая на Дмитровском переулке возле дома № 1 произошла драка, закончившаяся ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Выяснилось, что молодые люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали уроженца Северного Кавказа на драку. В результате вооруженного конфликта пострадали четверо мужчин в возрасте от 29 до 37 лет. 

Подозреваемого, проживающего в одном из домов на Пушкинской улице, задержали утром 28 мая. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Выясняются детали произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полиция задержала злоумышленника, ранившего ножом прохожего у моста Степана Разина. Правоохранителями установлено, что 37-летний неработающий житель Якутска во время внезапной ссоры ножом ударил в живот 26-летнего уроженца Средней Азии и скрылся.

Фото: Piter.tv

Теги: криминал, нападение, ножевое ранение, петербург, полиция, центральный район
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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