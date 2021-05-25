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Полиция задержала злоумышленника, ранившего ножом прохожего у моста Степана Разина

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Полицией установлено, что 37-летний неработающий житель Якутска во время внезапной ссоры ножом ударил в живот 26-летнего уроженца Средней Азии и скрылся.

Полиция по горячим следам задержала злоумышленника, ранившего складным ножом прохожего у моста Степана Разина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 24 мая в 22:42 поступило сообщение о ножевом ранении на пересечении моста Степана Разина у дома 2 по улице Лифляндской. Полицией установлено, что 37-летний неработающий житель Якутска во время внезапной ссоры ножом ударил в живот 26-летнего уроженца Средней Азии и скрылся.  В тяжелом состоянии потерпевший госпитализирован в больницу.

В результате патрулирования территории в 22:56 у дома 10 по улице Двинская злоумышленник был задержан сотрудниками УМВД России по Адмиралтейскому району и доставлен в отдел полиции. В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КОАП РФ, нож изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что свидетель этой драки несколько километров бежал за предполагаемым виновником.

Видео: Piter.tv

Теги: мост степана разина, нож
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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