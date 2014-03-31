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В Петербурге свидетель драки несколько километров бежал за предполагаемым виновником

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На кадрах видно, что двое молодых людей о чем-то спорят, затем перепалка переходит в драку. Один из участников делает характерное движение рукой и уходит. По данным источника, в руке у нападавшего был нож.

В Петербурге случайный свидетель ссоры на улице устроил ночную погоню за предполагаемым виновником драки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ссора произошла на улице Степана Разина недалеко от Обводного канала. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV

На кадрах видно, что двое молодых людей о чем-то спорят, затем перепалка переходит в драку. Один из участников делает характерное движение рукой и уходит. По данным источника, в руке у нападавшего был нож.

Случайные прохожие не оставили это без внимания, сначала они долго разговаривали с пострадавшим. Затем один из свидетелей драки бросился догонять предполагаемого виновника и пробежал за ним несколько километров. Чем завершилась погоня, не известно, в деле разбирается полиция.

Ранее на Льва Толстого таксист жёстко высадил пассажира, протащив его по асфальту.

Видео: Piter.tv

Теги: драка, поножовщина, степана разина
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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