На Льва Толстого таксист жёстко высадил пассажира, протащив его по асфальту

Водитель такси сначала попытался попросить выйти из автомобиля нетрезвого пассажира.

В Петроградском районе Петербурга случился инцидент, в результате которого водитель такси таскал пассажира по асфальту. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Водитель такси сначала попытался попросить выйти из автомобиля нетрезвого пассажира. Очевидно, тот выходить не собирался. Водитель начал силой вытаскивать мужчину из салона машины. Между мужчинами завязалась небольшая драка, таксист также протащил своего пассажира по асфальту.

Затем таксист сел в автомобиль и попытался уехать, пассажир побежал за ним. Чем закончился инцидент, не известно.

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Фото: pixabay