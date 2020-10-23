В Петербурге женщина несколько километров ехала с мужчиной на капоте

"Пассажир" прокатился от Красного Села до Яльгелево.

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошел странный инцидент. На записи камер видеонаблюдения попала легковушка, которая везла на капоте мужчину.

Видео начинается с того, что к машине подходит женщина и садится на водительское сидение. В этот же момент выбегает мужчина – сначала он стучится в окно, а когда авто начинает двигаться, он обгоняет его и становится на пути, но падает. В результате мужчине удается взобраться на капот, машина продолжает путь с ним.

Камеры зафиксировали, что легковушка двигалась с мужчиной на капоте от Красного Села до деревни Яльгелево. Между двумя этими населенными пунктами около 8 километров. Чем все закончилось, неизвестно. Пользователи интернета предположили, что мужчина пытался предотвратить угон. Еще одни решили, что пытался остановить возлюбленную.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове после ДТП женщина попала в больницу.

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село