"Сезон моторов": петербургских автовладельцев предупредили о котах под капотами

С наступлением холодов эти бездомные животные "оккупируют" машины во дворах, чтобы согреться.

Петербургских автовладельцев предупредили о том, что под капотами могут быть коты. С наступлением холодов эти бездомные животные "оккупируют" машины во дворах, чтобы согреться. Такой период называют "сезоном моторов", отметили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Котов можно найти под капотом, в колесах и других механизмах.

Водителей просят быть внимательными и проверять транспортное средство перед поездкой. При долгой работе двигателя животное может сильно пострадать и даже погибнуть. Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Московском районе открылась площадка для дрессировки и выгула собак.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга