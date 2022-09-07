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"Сезон моторов": петербургских автовладельцев предупредили о котах под капотами
Сегодня, 16:53
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"Сезон моторов": петербургских автовладельцев предупредили о котах под капотами

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С наступлением холодов эти бездомные животные "оккупируют" машины во дворах, чтобы согреться.

Петербургских автовладельцев предупредили о том, что под капотами могут быть коты. С наступлением холодов эти бездомные животные "оккупируют" машины во дворах, чтобы согреться. Такой период называют "сезоном моторов", отметили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Котов можно найти под капотом, в колесах и других механизмах. 

Водителей просят быть внимательными и проверять транспортное средство перед поездкой. При долгой работе двигателя животное может сильно пострадать и даже погибнуть. 

Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Московском районе открылась площадка для дрессировки и выгула собак. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: капот, коты и кошки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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