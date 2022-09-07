"Сезон моторов": петербургских автовладельцев предупредили о котах под капотами

Петербургских автовладельцев предупредили о том, что под капотами могут быть коты. С наступлением холодов эти бездомные животные "оккупируют" машины во дворах, чтобы согреться. Такой период называют "сезоном моторов", отметили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Котов можно найти под капотом, в колесах и других механизмах.
Водителей просят быть внимательными и проверять транспортное средство перед поездкой. При долгой работе двигателя животное может сильно пострадать и даже погибнуть.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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