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Котёнок три часа путешествовал под капотом машины петербурженки

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Достать его все же удалось.

Петербурженка обнаружила у себя котенка под капотом. Он ездил вместе с ней около 3 часов, написала Ольга.

Чтобы достать животное, пришлось обратиться в автосервис. Самостоятельно котенок не хотел вылезать. Женщина сказала о том, что теперь ищет для него хозяина, но возможно оставит малыша себе. Сейчас котенку 2 месяца. При этом, скорее всего, раньше был домашним, так как приучен к некоторым вещам.

Пользователи в соцсетях отметили, что это подарок судьбы, и Ольге надо оставить животное себе. 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как животные играются с цветами на 1 сентября. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Бойцева

Теги: домашнее животное, капот, котенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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