Котёнок три часа путешествовал под капотом машины петербурженки

Достать его все же удалось.

Петербурженка обнаружила у себя котенка под капотом. Он ездил вместе с ней около 3 часов, написала Ольга.

Чтобы достать животное, пришлось обратиться в автосервис. Самостоятельно котенок не хотел вылезать. Женщина сказала о том, что теперь ищет для него хозяина, но возможно оставит малыша себе. Сейчас котенку 2 месяца. При этом, скорее всего, раньше был домашним, так как приучен к некоторым вещам.

Пользователи в соцсетях отметили, что это подарок судьбы, и Ольге надо оставить животное себе.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как животные играются с цветами на 1 сентября.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Бойцева