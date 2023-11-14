В Петербурге ищут дом котенку, которого нашли в мусоровозе

Котика заметили сотрудники предприятия: его осмотрели и покормили.

В мусоровозе в Петербурге нашли трехмесячного котенка, теперь он ищет дом, рассказали 29 июля в компании "Первый Спецтранс".

Малыш оказался в завязанном пакете среди мусора на мусорообрабатывающем комплексе "Обухово". Он испугался шума и выпрыгнул. Котика заметили сотрудники предприятия: его осмотрели и покормили.

Это трехмесячный мальчик. Он ручной, игривый и приученный к лотку. Сейчас он в безопасности и ждет, когда любящие хозяева заберут его домой. Пресс-служба компании "Первый Спецтранс"

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Ранее на Piter.TV: в Красном Селе спасли котят, родившихся в неиспользуемой дымовой трубе.

Видео: пресс-служба компании "Первый Спецтранс"