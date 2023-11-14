  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:21
128
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ищут дом котенку, которого нашли в мусоровозе

0 0

Котика заметили сотрудники предприятия: его осмотрели и покормили.

В мусоровозе в Петербурге нашли трехмесячного котенка, теперь он ищет дом, рассказали 29 июля в компании "Первый Спецтранс". 

Малыш оказался в завязанном пакете среди мусора на мусорообрабатывающем комплексе "Обухово". Он испугался шума и выпрыгнул. Котика заметили сотрудники предприятия: его осмотрели и покормили. 

Это трехмесячный мальчик. Он ручной, игривый и приученный к лотку. Сейчас он в безопасности и ждет, когда любящие хозяева заберут его домой. 

Пресс-служба компании "Первый Спецтранс" 

Если вы хотите забрать потеряшку в свою семью, пишите в комментариях к посту

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе спасли котят, родившихся в неиспользуемой дымовой трубе. 

Видео: пресс-служба компании "Первый Спецтранс" 

Теги: котенок, первый спецтранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии