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Сотрудники ГИБДД в Москве спасли котенка, застрявшего под автомобилем

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Сейчас у малыша появился новый хозяин.

Представители Госавтоинспекции в Москве спасли котенка, застрявшего под балкой автомобиля. Об этом сотрудники рассказали в Telegram-канале. Известно, что для вызволения бездомного животного пришлось использовать эвакуатор. В настоящее малыш обрел хозяина. Инцидент произошел в тот момент, когда представители ГАИ отправились на оформление транспортной аварии, произошедшей в районе Киевского путепровода. Один из участников ДТП рассказал полицейским, что увидел котенка, который выбежал с тротуара на проезжую часть. Шофер остановился, после чего зверь забежал к нему под заднюю балку машины.

После оформления ДТП остановили проезжающий мимо эвакуатор, при помощи которого автомобиль подняли и достали бедолагу. Мяукавшего малыша удалось спасти и передать его одному из участников ДТП...

сотрудник ГАИ

В Луге спасли кричащего котёнка с высокого клёна.

Фото и видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Теги: гаи, гибдд, котенок, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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