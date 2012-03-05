В Луге спасли кричащего котёнка с высокого клёна

Малыш провисел на дереве как минимум 12 часов.

Ночью на клёне в жилом районе Луги застрял рыжий котенок. Животное находилось на высоте как минимум 12 часов и будило местных жителей жалобным мяуканьем. На помощь малышу пришли сотрудники регионального МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О несчастном котике своему сыну, который работает дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, рассказала жительница ближайшего к дереву дома. Мужчина позвонил по номеру "112" и вызвал на место происшествия спасателей 135-ой пожарной части Ленинградской областной противопожарной службы. Котёнка спасли за считанные секунды при помощи трёхколенной лестнице. Малыш был очень напуган и не сопротивлялся при спасении.

Сотрудники МЧС отыскали хозяйку четвероногого: котик благополучно вернулся домой.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России по Ленинградской области