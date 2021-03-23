Во Всеволожске спасли бенгальскую кошку, проломив стены в трёх квартирах

В общей сложности операция длилась более 4-ёх часов.

Во Всеволожске произошёл несчастный случай с бенгальской кошкой: домашняя любимица провалилась в дыру у коммуникаций, расположенных в туалете, и застряла на 2 этажа ниже квартиры хозяйки. Ради спасения животного пришлось просить соседей разрешить проломить стены в трёх квартирах. Подробно об инциденте рассказали в ВК-сообществе "Кошкиспас. Спасение животных".

Животное проживает с хозяйкой на седьмом этаже. На место происшествия были вызваны спасатели. Сначала кошку пытались достать при помощи петли, но в итоге пришлось спускаться на пятый этаж и просить разрезать стенку из гипсокартона на кухне соседей. Однако и это не смогло помочь четвероногой.

Женщина, проживающая на четвёртом этаже, также разрешила проломить кирпичную стену в своей квартире. Животное испугалось работы перфоратора и спустилось на третий этаж. Там тоже согласились помочь. После того, как в стене пробуравили дыру, испуганная кошка выскочила оттуда и забилась под короб для труб в туалете, который также пришлось демонтировать.

В общей сложности операция длилась более 4-ёх часов. В результате спасённую бенгалку передали домой.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли кошку Бусю, застрявшую на дереве на уровне шестого этажа.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум