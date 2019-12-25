В Петербурге пожарные спасли маленькую кошечку Ласточку

Это небольшое создание, которое чудом уцелело, вскоре получило второй шанс на жизнь.

Котенок Ласточка, которой еще нет и месяца, благодаря отваге и быстрой реакции сотрудников МЧС удалось спастись от пламени, возникшего в горящей деревянной постройке. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

После успешного тушения пожара, пожарный Вячеслав услышал приглушенный писк и быстро обнаружил маленького котенка под обломками. Спасатель незамедлительно перенес животное в безопасное и теплое место.

За считанные сутки после пожара, маленькая Ласточка нашла любящую семью. Она была принята Татьяной, диспетчером службы 01, у которой в тот момент происходил пожар. Татьяна решила дать пушистику новый дом и заботу, который тот так заслуживает.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме по улице Ивана Черных пострадал человек.

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