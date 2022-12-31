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При пожаре в доме по улице Ивана Черных пострадал человек
Сегодня, 15:26
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При пожаре в доме по улице Ивана Черных пострадал человек

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Огонь ликвидировали за 20 минут.

12 ноября в квартире дома 13 по улице Ивана Черных Кировского района Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. 

В комнате площадью 12 "квадратов" горела обстановка на площади 7 "квадратов". Огонь ликвидировали за 20 минут.

Человек, пострадавший при пожаре, госпитализирован в медицинское учреждение. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара на Северном проспекте пострадал человек.

Фото: Piter.TV

Теги: пострадал человек, улица ивана черных
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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