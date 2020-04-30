В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ

Вячеслав Гладков и Андрей Клычков рассказали о последствиях обстрелов ВСУ по Белгородской и Орловской областям.

Город Шебекино на территории Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник отметил, что в результате инцидента есть один пострадавший. Речь идет о мирном жителе. Сейчас мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дополнительно в результате попадания боеприпаса ВСУ оказались повреждены стена и остекление многоквартирного дома. Кроме того, различные повреждения зафиксированы у трёх автомобилей.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил также о том, что из-за падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины на территории оказались повреждены фасад и окна частного дома. Пресс-службы министерства по обороны страны утром 25 августа сообщало о том, что средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник. Глава региона отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники ГУ МЧС и правоохранительных органов.

Жителям белгородского приграничья выплатят компенсацию около 60 млн рублей.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков