В Шебекино мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 11:02
Вячеслав Гладков и Андрей Клычков рассказали о последствиях обстрелов ВСУ по Белгородской и Орловской областям.

Город Шебекино на территории Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник отметил, что в результате инцидента есть один пострадавший. Речь идет о мирном жителе. Сейчас мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен бригадой скорой помощи в  областную клиническую больницу. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дополнительно в результате попадания боеприпаса  ВСУ оказались повреждены стена и остекление многоквартирного дома. Кроме того, различные повреждения зафиксированы у трёх автомобилей. 

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется. 

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил также о том, что из-за падения обломков БПЛА Вооруженных сил Украины на территории оказались повреждены фасад и окна частного дома. Пресс-службы министерства по обороны страны утром 25 августа сообщало о том, что средства противовоздушной обороны  в течение прошедшей ночи сбили 21 украинский беспилотник. Глава региона отметил, что на местах происшествий продолжают работу сотрудники ГУ МЧС и правоохранительных органов.

Жителям белгородского приграничья выплатят компенсацию около 60 млн рублей.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, беспилотники, всу, вячеслав гладков, пострадал человек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

