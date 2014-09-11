Жителям белгородского приграничья выплатят компенсацию около 60 млн рублей

Вячеслав Гладков рассказал о том, когда деньги поступят на счета потерпевших от преступлений ВСУ.

Около 60 миллионов рублей направят на выплату компенсаций жителям Краснояружского района в Белгородской области, имущество которых было утрачено в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник объяснил населению, что в течение десяти дней денежные средства поступят в местную администрацию, а уже затем будут преданы в Министерство социальной защиты населения и труда. Эксперт пояснил, что профильная структура должна максимально быстро выплатить их пострадавшим.

Правительство Российской Федерации выделило нам 60 млн рублей, которые мы выплатим жителям Краснояружского района. Это те единовременные выплаты, которые положены за полностью утраченное имущество. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Белгородскую область за сутки атаковали более 80 украинских БПЛА.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков