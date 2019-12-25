Белгородскую область за сутки атаковали более 80 украинских БПЛА

Вячеслав Гладков рассказал об атаке БПЛА ВСУ по российскому региону.

Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников за минувшие сутки. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник уточнил, что по поселку Октябрьскому, селу Нечаевка и хутору Церковный совершены атаки четырех беспилотников, два из которых сбиты средствами противовоздушной обороны. В районе села Нечаевка от удара БПЛА противник по легковому автомобилю был ранен местный житель. Глава региона объяснил, что в больницу также обратился мужчина, почувствовавший себя плохо. Обоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас пациенты отпущены домой на амбулаторное лечение. По территории Валуйского округа ВСУ нанесены удары 24 беспилотниками, по Грайворонском округу выпущено 12 боеприпасов и 20 беспилотников.

В селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Известно, что Краснояружский район подвергся атакам 13 беспилотников, по Ракитянскому району армией киевского режима было выпущено четыре дронаю В Шебекинском муниципальном округе совершены атаки 17 беспилотников Украины. В селе Новая Таволжанка получили баротравмы два мирных жителя, включая 13-летнего ребенка.

Гладков: ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков