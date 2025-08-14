Гладков: ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

Глава российского региона рассказал об очередных атаках беспилотников ВСУ на Белгород.

Вооруженные силы Украины атаковали здание местной администрации на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник добавил, что в результате атаки противника в здании фиксируются небольшие повреждения. Из-за атаки беспилотников ВСУ есть трое пострадавших мирных жителя. Одного мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями, а также супругу с ожогом предплечья бригада скорой медицинской помощи доставила в областную клиническую больницу. Третьего пациента с баротравмой и осколочным ранением ноги направлен в городскую больницу под номером два. Власти уточнили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства области... В результате удара загорелся легковой автомобиль — сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

ВСУ за 4 августа выпустили более 40 беспилотников по Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков