Смольный предложил приостанавливать выплаты военным после полугода неполучения

Смольный опубликовал проект изменений, согласно которому выплату будут приостанавливать после шести месяцев неполучения. На почте копятся большие суммы невостребованных средств.

В Петербурге на почте копятся невостребованные дополнительные выплаты к пенсиям военных и членов их семей. За некоторыми средствами не приходят уже несколько лет. Смольный опубликовал проект изменений в постановление о доплатах.

Согласно документу, выплату будут приостанавливать, если гражданин не получал ее в течение шести месяцев. Возобновить выплату можно будет по решению районной администрации после личного обращения. В администрации пояснили, что сейчас на почтовых отделениях скапливаются большие суммы невостребованных средств. Авторы проекта проводят параллель со страховыми пенсиями, выплату которых также приостанавливают при неполучении в течение полугода.

Доплаты положены военнослужащим-призывникам, ставшим инвалидами из-за участия в боевых действиях начиная с Афганистана, а также членам их семей, родителям и вдовам погибших.

