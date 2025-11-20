Количество членов "Единой России" в Петербурге выросло вдвое за год

В Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Владимира Якушева. Участники обсудили подготовку к окружному форуму "Единая Россия. Есть результат!" в Северо-Западном федеральном округе, а также вопросы поддержки партией значимых для города социальных проектов.

Беглов поблагодарил "Единую Россию" за содействие в продвижении инициатив Петербурга на федеральном уровне и в Законодательном собрании. Он отметил, что за последние два года депутаты-единороссы внесли поправки в бюджет города на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей. Эти средства направили на выполнение социальных обязательств и поддержку участников специальной военной операции. За последний год количество членов партии в Петербурге выросло вдвое, что, по мнению губернатора, говорит о растущем доверии горожан.

Владимир Якушев подчеркнул, что Петербург требует особого внимания. Партия формирует новую Народную программу, в которой найдут отражение все вопросы развития Северной столицы. Программу составят вместе с избирателями, а все обязательства перед жителями должны быть выполнены.

