Пробки сковали Невский проспект и Дворцовую набережную

Вечером 23 апреля в городе образовались серьезные заторы на ключевых магистралях.

В центре Петербурга вечером 23 апреля образовались серьезные заторы. По данным "Яндекс.Карт", затруднено движение на Дворцовой набережной, Троицком и Дворцовом мостах, а также на Каменноостровском и Невском проспектах.

Автомобилисты сообщили, что движение по Троицкому мосту полностью перекрыто. По словам пользователей, петербуржцы уже более часа стоят в пробке на набережной в ожидании возможности проехать.

Водители, застрявшие на Троицком мосту, делятся, что происходит проверка машин и паспортов, как на границе. Набережная Лебяжьей канавки и набережная реки Мойки также стоят. На Дворцовом мосту затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. В бордовые цвета окрасилась и набережная Макарова.

