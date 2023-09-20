ФСБ показала кадры задержания планировавшего вступить в украинское объединение

Подозреваемый пытался выехать из России.

Житель из Каневского района Краснодарского края задержан сотрудниками регионального управления российских силовых структур при попытке выезда с территории страны для вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим и запрещенным движением. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы УФСБ РФ. Специалисты пояснили, что в отношении мужчины ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Через мессенджер Telegram инициативно установил связь с его представителем. Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками управления. УФСБ РФ по региону

В ФСБ указали, что задержанный мужчина является гражданином страны 1999 года рождения. В настоящее время ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России