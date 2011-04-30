Два пассажирских электровоза в новом дизайне отправили в Петербург
Сегодня, 20:48
Парк железнодорожного транспорта Петербурга скоро пополнят два новых пассажирских электровоза ЭП2К. Составы выпустили на Коломенском заводе, они получили обновленный и оригинальный дизайн. За основу ливреи разработчики взяли проект победителя конкурса, организованного Российскими железными дорогами среди железнодорожных энтузиастов. Именно эта идея легла в основу новой окраски.

Изменения коснулись не только цвета. Электровозы оснастили маской с плавными аэродинамическими формами и новыми буферными фонарями, которые гармонично дополняют гладкие линии кузова. Это придает силуэту современный вид. Новые составы будут использовать для перевозки пассажиров по трем направлениям из Санкт-Петербурга: в Москву, Бабаево и Свирь.

Фото: РЖД

