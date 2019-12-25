ВСУ за сутки выпустили более 40 беспилотников по Белгородской области

Вячеслав Гладков раскрыл последствия недавнего удара ВСУ по приграничным районам российского региона.

Вооруженные силы Украины с применением 42 беспилотников и 33 боеприпасов совершили удары по девяти районам Белгородской области за минувшие сутки. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник добавил, что один мирный житель получил ранения. Этот инцидент зафиксирован на территории Ракитянского района в поселке Ракитное. Дрон противника сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадавший получил помощь медиков. Затем мужчину госпитализировали в Центральную районную больницу. Сейчас пациент проходит лечение амбулаторно.

Известно, что по Шебекинскому округу врагом было выпущено семь беспилотников и 2 боеприпаса. На участке повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Краснояружский район атакован с применением 16 боеприпасов и 12 беспилотников ВСУ, повреждены две "Газели". Валуйский округ атакован с помощью семи беспилотников. Там поврежден грузовой автомобиль и нежилой дом. В Грайворонском округе ВСУ выпущено 15 боеприпасов и 6 беспилотников. В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном. На территории оказалась повреждена надворная постройка. В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке БПЛА, но пострадавших и повреждений не зафиксировано. Над Ровенским районом и Старооскольским округом системами российской противовоздушной обороны сбито семь беспилотников.

Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков