Пациент получил помощь врачей, ему не потребовалась госпитализация.

Вооруженные силы Украины с помощью своего беспилотника нанесли удар по территории поселка Октябрьский, расположенному в Белгородском районе. Известно, что в результате атаки со стороны противника пострадал один мирный житель. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник пояснил, что пациент с поверхностными осколочными ранениями живота был направлен в Октябрьскую районную больницу. Там медики оказали потерпевшему всю необходимую помощь.

Дальнейшая госпитализация не потребовалась, лечение пострадавший продолжит амбулаторно. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По информации от главы региона, в результате атак двух беспилотников ВСУ повреждены коммерческий объект и частное домовладение.

Около 35 млн рублей собрали для пострадавших от атак ВСУ детей в Белгородской области.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков