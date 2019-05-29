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Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина
Сегодня, 9:59
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Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

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Пациент получил помощь врачей, ему не потребовалась госпитализация.

Вооруженные силы Украины с помощью своего беспилотника нанесли удар по территории поселка Октябрьский, расположенному в Белгородском районе. Известно, что в результате атаки со стороны противника пострадал один мирный житель. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник пояснил, что пациент с поверхностными осколочными ранениями живота был направлен в Октябрьскую районную больницу. Там медики оказали потерпевшему всю необходимую помощь.

Дальнейшая госпитализация не потребовалась,  лечение пострадавший продолжит амбулаторно.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По информации от главы региона, в результате атак двух беспилотников ВСУ повреждены коммерческий объект и частное домовладение. 

Около 35 млн рублей собрали для пострадавших от атак ВСУ детей в Белгородской области.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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