Около 35 млн рублей собрали для пострадавших от атак ВСУ детей в Белгородской области

Глава региона рассказал о тех, кто сейчас проходит реабилитацию.

Фонд оказания помощи детям, которые пострадали от атак со стороны Вооруженных сил Украины, уже собрал 35 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в собственном аккаунте в Telegram. Чиновник пояснил, что реабилитацию в санаториях Москвы, Сочи, Геленджика и Евпатории прошли или сейчас проходят 25 детей. В ближайшее время туда отправятся еще 12 человек.

На счета фонда поступило уже сейчас 35 млн рублей. Куда расходуются эти деньги? Деньги расходуются на реабилитацию детей, которые получили ранения, по назначению врача. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что Фонд помощи раненым детям Белгородской области был открыт весной 2025 года. С его помощью власти оказывают помощь детям и молодым людям до 21 года включительно, которые были ранены или получили увечья из-за террористических актов или атак ВСУ.

В Белгородской области два человека пострадали из-за атак ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков