При пожаре в доме по улице Добровольцев пострадал человек

Кроме того, из опасной зоны эвакуировано 10 человек, в том числе – пятеро детей.

Во вторник, 31 октября, в Красносельском районе Петербурга в доме 46 по улице Добровольцев произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В однокомнатной квартире площадью 32 "квадрата" произошло горение на площади 15 "квадратов". Огонь был ликвидирован за 22 минуты.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, из опасной зоны эвакуировано 10 человек, в том числе – пятеро детей.

К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

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Фото: Piter.TV