Пожар в БЦ на Лиговском тушили ночью по повышенному рангу сложности

Локализация огня состоялась в 4:45, а полностью устранить пламя смогли к 5 утра.

В ночь на понедельник, 30 октября, в бизнес-центре на Лиговсокм проспекте случился крупный пожар. Об этом сообщило региональное отделение МЧС РФ.

Сигнал о возгорании в доме №50 поступил на дежурный пульт в 2:48. В двухэтажном БЦ на первом этаже и крыше выгорела обстановка общей площадью 40 кв.м. В тушении приняли участие 30 человек личного состава на шести единицах техники.

К 3:01 возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Локализация огня состоялась в 4:45, а полностью устранить пламя смогли к 5 утра. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме.

Фото: Piter.TV