В Петербурге женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме

Есть пострадавший, который доставлен в больницу.

Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре, который произошел в частном доме на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Известно, что трагедия произошла в поселке Сергиево по улице Кирова. Специалисты будут разбираться в причинах воспламенения здания. Обстоятельства инцидента также устанавливают сотрудники местной прокуратуры.

Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован. пресс-служба ГУ МЧС по СПб

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Фото и видео: ГУ МЧС по СПб