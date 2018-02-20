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В ГИБДД назвали причину ДТП с пятью погибшими на Камчатке

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Полиция рассказала подробности о ДТП на дороге "Петропавловск-Камчатский - село Мильково".

Авария в Елизовском районе Камчатского края  произошла из-за выезда автомобиля Infiniti на встречную полосу движения. В трагедии погибли пять человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления ГИБДД. Известно, что ДТП зафиксировано в 06:49 утра по местному времени (в 21:49 утра 27 октября) на 38-ом километре автомобильной дороги "Петропавловск-Камчатский - село Мильково". 

34-летний гражданин на  Infiniti FX35 нарушил требования горизонтальной дорожной разметки 1.1 ПДД, совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 24-летнего гражданина.

пресс-служба МВД по Камчатке

Жертвами стали оба водителя, а также три пассажира: женщины 30 и 37 лет, 31-летний мужчина. Оба транспортных средств загорелись. К месту аварии выдвигалась бригада из десяти спасателей МЧС и трех единицы техники. По факту ДТП ведется уголовное дело. 

Volvo загорелось и собрало пробку на Наставников.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: infiniti, гибдд, камчатка, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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