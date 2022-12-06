Volvo загорелось и собрало пробку на Наставников

Как было установлено, у иномарки сгорел моторный отсек.

Утром в пятницу, 27 октября, на проспекте Наставников вспыхнул автомобиль Volvo. Об этом пишет издание Петербург2 со ссылкой на пресс-службу главного управления ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие произошло примерно в 8:30 у дома № 47. Как было установлено, у иномарки сгорел моторный отсек. Спасатели сумели оперативно устранить проблему. Данных о пострадавших нет.

Возгорание ожидаемо привело к образованию затора.

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