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На Садовой произошло массовое ДТП с участием каршерингов и общественного транспорта

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На месте происшествия тут же сформировалась огромная пробка.

Вечером в четверг, 26 октября, на Садовой улице произошло массовое ДТП, перекрывшее все полосы в направлении от Гороховой улицы к переулку Гривцова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В результате аварии на проезжей части столкнулись два каршеринга, автобус, легковушка, "ГАЗель" и трамвай. На месте происшествия тут же сформировалась огромная пробка.

Информации о пострадавших нет.

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Видео:  Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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