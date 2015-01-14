На Садовой произошло массовое ДТП с участием каршерингов и общественного транспорта

На месте происшествия тут же сформировалась огромная пробка.

Вечером в четверг, 26 октября, на Садовой улице произошло массовое ДТП, перекрывшее все полосы в направлении от Гороховой улицы к переулку Гривцова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В результате аварии на проезжей части столкнулись два каршеринга, автобус, легковушка, "ГАЗель" и трамвай. На месте происшествия тут же сформировалась огромная пробка.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что Haval сбил шестиклассника на севере Петербурга.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер