На Садовой произошло массовое ДТП с участием каршерингов и общественного транспорта

Вечером в четверг, 26 октября, на Садовой улице произошло массовое ДТП, перекрывшее все полосы в направлении от Гороховой улицы к переулку Гривцова. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
В результате аварии на проезжей части столкнулись два каршеринга, автобус, легковушка, "ГАЗель" и трамвай. На месте происшествия тут же сформировалась огромная пробка.
Информации о пострадавших нет.
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