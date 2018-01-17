Haval сбил шестиклассника на севере Петербурга

Вечером в среду, 25 октября, на проспекте Королева произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 34-летний водитель Haval Dagou двигался по проспекту Королева в сторону улицы Шаврова и сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребёнок доставлен в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, рвано-ушибленной раной головы, переломом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе водитель "Форда" сбил 82-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.
Фото: Piter.TV
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