Haval сбил шестиклассника на севере Петербурга

Ребёнок доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером в среду, 25 октября, на проспекте Королева произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 34-летний водитель Haval Dagou двигался по проспекту Королева в сторону улицы Шаврова и сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребёнок доставлен в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, рвано-ушибленной раной головы, переломом грудного отдела позвоночника в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Красногвардейском районе водитель "Форда" сбил 82-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Фото: Piter.TV