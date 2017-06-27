В Ленинградском зоопарке показали, как животные играются с цветами на 1 сентября

Растения в учреждение передал педагог. Цветы вызвали большой интерес у кошачьих из зоопарка.
Цветов и животных, получивших их, было гораздо больше, но мы просто не успели всё заснять. Ведь игры когтистых и цепких лапок быстро приводят красивые бутоны в неприглядный вид.
С сегодняшнего дня, 6 сентября, учреждение будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Кассы всегда закрываются на час раньше – в 17:00.
Также Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных.
Видео: Ленинградский зоопарк
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