Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных

Отмечается, что овощи и фрукты должны быть только свежими и спелыми, петербуржцев просят не приносить испорченные продукты питания.

В Ленинградском зоопарке объявили традиционную сентябрьскую акцию "Дары осени".

Данный добрый проект направлен на то, чтобы помочь вам избавиться от излишек урожая, и не выбрасывать продукты, а преподнести их, как лакомства редким животным, за которыми вы любите наблюдать. Ленинградский зоопарк

Хищники, приматы и грызуны любят полакомиться сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища.

Отмечается, что овощи и фрукты должны быть только свежими и спелыми, петербуржцев просят не приносить испорченные продукты питания. Овощи и фрукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Напоминаем, что Ленинградский зоопарк с 6 сентября перешел на осенний режим работы.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк