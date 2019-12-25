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Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных
Сегодня, 14:01
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Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных

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Отмечается, что овощи и фрукты должны быть только свежими и спелыми, петербуржцев просят не приносить испорченные продукты питания.

В Ленинградском зоопарке объявили традиционную сентябрьскую акцию "Дары осени".

Данный добрый проект направлен на то, чтобы помочь вам избавиться от излишек урожая, и не выбрасывать продукты, а преподнести их, как лакомства редким животным, за которыми вы любите наблюдать.

Ленинградский зоопарк 

Хищники, приматы и грызуны любят полакомиться сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе, а птицы построят из веток свои убежища.

Отмечается, что овощи и фрукты должны быть только свежими и спелыми, петербуржцев просят не приносить испорченные продукты питания. Овощи и фрукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Напоминаем, что Ленинградский зоопарк с 6 сентября перешел на осенний режим работы.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: животные, ленинградский зоопарк, овощи, фрукты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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