В Московском районе открылась площадка для дрессировки и выгула собак

Площадка появилась на пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов.

В Московском районе Петербурга открылась специализированная площадка для дрессировки и выгула собак, рассказали в пресс-службе Смольного.

Площадка появилась на пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов.

В этом году в рамках нашего проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", в городе благоустроили четыре площадки для дрессировки домашних питомцев. В прошлом году создали шесть таких мест. За последние годы благоустроено уже порядка 25 кинологических площадок. Губернатор Петербурга

Отмечается, что территория огорожена и разделена на две зоны – для больших и маленьких собак. Также на площадке размещены дог-боксы с гигиеническими пакетиками, проложены пешеходные дорожки.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)