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В Московском районе открылась площадка для дрессировки и выгула собак
Сегодня, 15:24
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В Московском районе открылась площадка для дрессировки и выгула собак

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Площадка появилась на пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов.

В Московском районе Петербурга открылась специализированная площадка для дрессировки и выгула собак, рассказали в пресс-службе Смольного. 

Площадка появилась на пересечении Бассейной улицы и проспекта Космонавтов. 

В этом году в рамках нашего проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", в городе благоустроили четыре площадки для дрессировки домашних питомцев. В прошлом году создали шесть таких мест. За последние годы благоустроено уже порядка 25 кинологических площадок.

Губернатор Петербурга 

Отмечается, что территория огорожена и разделена на две зоны – для больших и маленьких собак. Также на площадке размещены дог-боксы с гигиеническими пакетиками, проложены пешеходные дорожки. 

Ранее на Piter.TV: новую спортплощадку достроили в Изваре. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дрессировка собак, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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