Сейчас нарушитель арестован.

Подозреваемый в краже иркутянин на машине сбил полицейского и провёз его на капоте автомобиля.В настоящее время 39-летний местный житель подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 318 УК РФ.

По версии следствия, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Он резко начал движение машины, сбив при этом оперативника. Последний успел схватиться рукой за выступ. Во время движения представитель закона требовал, чтобы шофер немедленно остановил транспорт. При этом подозреваемый не реагировал на полицейского. По данным Telegram-канала, он только увеличивал скорость и маневрировал между другими автомобилями, чтобы сбросить правоохранителя на дорогу.

В настоящее время водитель заключен под стражу.

Перед судом предстал обвиняемый в совершении серии убийств и изнасилований женщин в Тулуне.

Видео: МВД России