Из-за аварии пострадал один человек.

Трамвай в Иркутске повредил девять автомобилей из-за отказавших тормозов. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МВД. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы. В городской мэрии уточнили, что после аварии за медицинской помощью обратился только один человек.

Установлено, что вагоновожатый заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и направился в депо для проведения ремонтных работ. В районе улицы Звездинская трамвай повредил два легковых автомобиля, а в дальнейшем на спуске допустил столкновение еще с семью транспортными средствами. пресс-служба полиции

Глава Иркутска Руслан Болотов указал провести проверку технического состояния всего подвижного состава МУП "Горэлектротранс", а также поднял вопрос о компенсации ущерба пострадавшим участникам дорожного движения. Местные СМИ уточнили, что трамвай находится в эксплуатации с 2009 года. За рулем находился машинист второго класса. Такой статус присваивается водителю после трех лет непрерывного управления транспортным средством.

Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали.

Фото и видео: Telegram/BAZA