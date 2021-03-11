Фигурантом уголовного дела стал 52-летний житель Иркутской области.

Перед судом предстал обвиняемый в совершении серии убийств и изнасилований женщин в Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета России. Известно, что 52-летний фигурант расследования подозревается в совершении преступлений по пунктам "а" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ.

В январе 2019 года установлен местный житель, который имел сходство с предполагаемым портретом преступника. В рамках экспертизы генетический профиль подозреваемого совпал с генетическим профилем лица, совершившего расследуемую серию преступлений. Мужчину задержали, а после поместили под стражу. Далее следователи получили признательные показания по двум убийства и изнасиловании 27 женщин. Сейчас обвиняемый признал вину в полном объеме.

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Фото и видео: Следственный комитет России