На ликвидацию последствий паводка выделено 27 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне. Заявление он сделал в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области. Поручение адресовано врио губернатора региона Игорю Кобзеву.

По моим данным, из 116 социальных объектов работы завершены только по 26. Владимир Путин, президент России

По его словам, к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения должно быть приковано самое пристальное внимание властей.

Глава государства подчеркнул, что на ликвидацию последствий паводка выделено 27 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью.

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