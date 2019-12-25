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Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью
Сегодня, 12:35
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lesjasap

Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью

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Президент РФ обсудит мероприятия по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава государства обсудит с региональной властью ликвидацию последствий наводнения.

Сейчас вот-вот начнется видеоконференция, телемост с Иркутской областью у президента. Тему Тулуна президент держит по-прежнему под личным контролем

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По словам чиновника, доклады  президенту России представят вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Владимир Якушев и исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев. 

Власти российского региона объяснили унитазы без перегородок в школе.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, иркутская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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