Местные жители рассказали, что такие унитазы функционируют в учебном заведении на протяжении двух лет.

Власти российского региона объяснили унитазы без перегородок в школе. Глава думы муниципального Качугского района рассказал в интервью журналистам из агентства "Говорит Москва" о том, почему в образовательном учреждении села Манзурка Иркутской области находятся подобные туалеты. Депутат утверждает, что унитазы не использовались по назначению, а находились на хранении.

Андрей Саидов заявил, что в школьном здании планируются капитальные ремонтные работы. Он заметил, что опубликованные в социальных сетях унитазы не функционируют. Однако ранее местная жительница рассказала, что унитазы подключены к водопроводу и фановой трубе.

Женщина вспомнила, что раньше туалеты на территории школы находились исключительно на улице. Ими продолжают пользоваться как учителя, так и школьники из-за того, что в здании унитазы размещены "странно".

То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век местная жительница

Очевидица подчеркнула, что в школе унитазы без перегородок стоят уже два года.



