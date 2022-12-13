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В Ленобласти "Лада Калина" сбила 6-летнего мальчика
Сегодня, 12:10
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В Ленобласти "Лада Калина" сбила 6-летнего мальчика

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Пострадавший попал в больницу.

В субботу, 27 мая, в городе Сланцы "Лада Калина" совершила наезд на мальчика. Инцидент произошел на улице Баранова у дома № 6-21. 

По информации Piter.tv, автоледи , двигаясь по внутридворовой территории, неправильно выбрала безопасную скорость движения и сбила ребенка. 6-летний малыш находился на улице без взрослых. 

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы челюсти, грудной клетки и шейного отдела позвоночника. 

Добавим, что водитель за последний год привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения два раза. 

Ранее на  Piter.tv: в Альпийском переулке задержали жителя ЛНР, торговавшего наркотиками.

Фото: Piter.tv

Теги: автоледи, лада калина, ребенок попал под машину, сланцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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