В Ленобласти "Лада Калина" сбила 6-летнего мальчика

Пострадавший попал в больницу.

В субботу, 27 мая, в городе Сланцы "Лада Калина" совершила наезд на мальчика. Инцидент произошел на улице Баранова у дома № 6-21.

По информации Piter.tv, автоледи , двигаясь по внутридворовой территории, неправильно выбрала безопасную скорость движения и сбила ребенка. 6-летний малыш находился на улице без взрослых.

Пострадавший попал в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы челюсти, грудной клетки и шейного отдела позвоночника.

Добавим, что водитель за последний год привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения два раза.

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Фото: Piter.tv